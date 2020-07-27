Diyarbakır'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alacaklısıyla buluşan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Kardeşlik Parkı'nda meydana geldi. Nezir S., alacaklı olduğu kişilerle buluşmak üzere parka geldi. İçinde A.D., F.D. ve N.D.'nin bulunduğu araç, parkın önünde bekleyen Nezir S.'nin önünde durdu. Zanlılar araçtan Nezir S.'ye kurşun yağdırdıktan sonra araçtan inerek talihsiz adamı darp etmeye başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.