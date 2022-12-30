Diyarbakır'da amatör koro kulakların pasını siliyor

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde Kulp Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosunda yanık sesler yetişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Diyarbakır'da da başladı. Bu çerçevede Kulp ilçesinde farklı meslek dallarında çalışan bireyler seslerini birleştirdi. Keşfedilen sesler, kulakların pasını siliyor.

Konservatuar mezunu müzik öğretmenlerinin yönetiminde kurulan korolarda, Türk müziğinin yöreye özgü ve en güzel eserleri öğretiliyor. Oluşturulan Türk Müziği korolarında Türk Sanat Müziğinin değişik makamlarında hazırlanmış eserler, öğretmen, öğrenci, esnaf ve ev hanımları tarafından seslendiriliyor.

Kulp Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, ilçede koroya katılımda yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Koronun farklı meslek dallarının birleşimiyle oluşturulduğunu ifade eden Pehlivanoğulları, “Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz' koromuz 26 Eylül 2022 tarihinde başladı. Koromuzda esnaf, öğretmen, öğrenci ve mezunu ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrenciler olmak üzere 25 kursiyerden oluşmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bu projesi çerçevesinde çok güze bir etkinlik yürütüyoruz. Bu proje yürütülürken Türkiye'de 999 Halk Eğitim Merkezinde uygulamaya koyuldu. Çok güzel çalışmalar elde ediyoruz. Halk Eğitim Merkezleri gerçekten Hayat Boyu Öğrenme alanında 7'den 70'e herkese dokunmakta ve güzel aktiviteler elde etmekteyiz” dedi.

"İlçede yanık seslerin olduğunu keşfettim"

Koroda ses eğitimi veren Müzik öğretmeni Arzu Pamukçu, ilçede farklı yeteneklerin olduğunu ve bunu keşfederek koro oluşturduğunu dile getirdi.

Pamukçu, “Kulp ilçesine ilk atandığımda çok yanık seslerin ve farklı farklı yeteneklerin olduğunu keşfettik. Burada aynı zamanda ses eğitimi dersi veriyorum ve birçok sesleri keşfedebiliyoruz. Normalde buranın çocukları türkü ile büyümüş. Türk sanat müziği ile tanışmadıkları için biz de destek çıkalım dedik. Hiç tanışmadıkları bu müzik ile beraber repertuar yapalım dedik. Bunun sonucunda çok güze başarılar elde ettik” ifadelerinde bulundu.

"Hafta içi koro, hafta sonu hayvancılık ile uğraşıyorum"

Hafta içi Halk Eğitimi Merkezinde çeşitli dallardaki kurslara katıldığını hafta sonu ise köyde ailesiyle hayvancılık yaptığını ifade eden 11. sınıf öğrencisi Elvan Yıldız, müziğe küçük yaşlarından bu yana ilgi duyduğunu dile getirdi.

“Küçük yaşlarımda müzik işlerine başladım. Hafta içi halk eğitim merkezinde gitar, konservatuar ve koro gibi kurslara gidiyorum. Hafta sonları da köyde ailem ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyoruz” diye konuşan Yıldız, “Müzik ile uğraştığım zaman asla içimdeki müzik aşkını kaybetmiyorum. Bundan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Müziği çok seviyorum ve müzik ile olan ilişkim çok güzel bir duygu” ifadelerine yer verdi.

"İş yoğunluğundan sonra koro ile stres atıyorum"

İlçede esnaflık yapan Bayram Tosun ise, iş saatinden sonra eğitim merkezinde oluşturulan koro ile müzik söyleyerek güzel stres attıklarını dile getirdi.

Yanık seslerin birleştirildiği koroda Türk Sanat Müziğini severek öğrenmeye çalıştığını ifade eden Tosun, son olarak şunları söyledi:

“Hafta sonları Kulp ilçe halk eğitim merkezinin açtığı koro kursuna fırsat buldukça ben de geliyorum. Türk Sanat Müziği adı altında açılmış olan bu koroda ben de bulunmak istedim. Çok gururluyum ve hoşuma gidiyor. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diyarbakır'ın en uzak ilçelerinden bir tanesi olmamıza rağmen açılan bu kurslarda fırsat buldukça yer alıyoruz. Bizim için büyük bir avantaj olduğuna da inanıyorum. Hafta içi iş saatimizden sonra güzel stres attığımız bu merkezde yetenekli hocalarımızla zamanımızı değerlendiriyoruz.”