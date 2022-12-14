Diyarbakır'da ambulans kazası: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da ambulans ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada, hasta olduğu için ambulans ile hastaneye taşınan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan istikametinden Diyarbakır'a gelen 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta ve yakınını taşıyan ambulans, Lice Üçyol'da tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen ambulansta bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık çalışanları M.A., Y.A., M.B., M.M.K., hasta yakını B.Ç. ve hasta C.Ç., ilk müdahaleleri yapılarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Çocuk hasta kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan çocuk hasta C.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.