Diyarbakır'da anaokulu öğrencileri tam kapanma sürecini fırsata çevirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Katip Çelebi İlkokulu Anasınıfı-D şubesinin öğrencileri tam kapanma sürecini fırsata çevirdi. Öğrenciler, e-Twinning Çocuk-Su Dünya Projesinde yer aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yürütülmeye başlanmasıyla uzaktan eğitimi daha kaliteli bir hale dönüştürmek isteyen Katip Çelebi İlkokulu okul öncesi öğretmeni Nida Bayık ve Anasınıfı-D şubesi öğrencileri e-Twinning Çocuk-Su Dünya Projesinde yer aldılar.

Bu projeyle suyun önemi, su tasarrufu, su kirliliği ve en nihayetinde içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde değeri daha da anlaşılan ekolojik dengeyi koruma yollarını öğrencilerine kazandırmayı hedeflediğini belirten Nida Bayık, "6 hafta sürecek projede atık sularla bitki sulamak, arabayı yıkamak yerine silmek, yağmur suyu biriktirmek, sokak hayvanlarına su vermek, su damlası şeklinde anneler günü hediyesi tasarlamak, su faturası incelemek, komşulara suyun önemini anlatan afiş ve mektup bırakmak, su döngüsü gibi daha pek çok çalışmayı okul-aile işbirliği ile müfredata entegre bir şekilde yürütüyoruz. Velilerin sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olmalarına rağmen projeye destek olmak için bütün imkanlarını seferber ettik ve bu projeyle çocukların ebeveynleriyle birlikte yaparak yaşayarak, gerçek hayat deneyimleriyle öğrendik. Özellikle erken çocukluk döneminin hayata dair bazı alışkanlıkları edinmede önemli bir yeri oldu ve bu dönemde suyun önemi, suyu tasarruflu kullanmak, dünyayı daha yaşanılası bir yere dönüştürmek gibi sorumlulukları aşılamanın çocukların hayatlarında bir çok güzelliği beraberinde getireceğine inanıyoruz" dedi.