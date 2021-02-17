Diyarbakır'da aniden bastıran lapa lapa kar görsel şölen oluşturdu

Diyarbakır'da aniden bastıran ve lapa lapa etkili olan kar yağışı, görsel şölen oluşturdu.

Diyarbakır'da aniden bastıran ve lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde, sokaklar ve araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar bu unutulmaz anı balkon ve pencerelerinden izledi.

Yoğun kar yağışı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda görsel şölen oluşturdu.