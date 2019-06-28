Diyarbakır'da anız yangını gecenin karanlığını aydınlattı

Diyarbakır'da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının neden olduğu duman hayatı felç ederken, gecenin karanlığını aydınlattı.

Olay, Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol kenarında bulunan ve buğday hasadından sonra boş olan tarlada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanan buğday tarlası bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından anız yangını ekili alana sıçramadan kontrol altına alınırken, alevler nedeniyle gecenin karanlığı aydınlandı. Öte yandan çıkan duman çevredeki binaları sararken, dumandan etkilenen vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.