İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da anız yangınları bitmiyor

Diyarbakır’da boş araziler yanmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da boş araziler yanmaya devam ediyor. Yaz ayları ile birlikte başlayan anız yangınları artarak devam ediyor.


Diyarbakır'da yaz aylarında kuruyan otlar bilinmeyen sebeplerle yanmaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının en yoğun çalıştığı yaz döneminde günde ortalama 70 yangın meydana geldiği belirtildi. Vatandaşların duyarlılık sağlamamasından kaynaklı anız yangınları çevreyi dumandan etkiliyor. Son olarak Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle çeşitli bölgelere yayılarak alevlerin büyümesine sebep oldu. Boş arazide yanmaya başlayan anız rüzgarın etkisiyle özel bir okulun bahçesine sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.