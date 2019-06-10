Diyarbakır'da anız yangınları hayatı felç etti

Diyarbakır'da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının neden olduğu duman hayatı felç etti.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yeniköy mezarlığı yanındaki boş tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanan buğday tarlası bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından yangın ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının çıkardığı duman çevredeki binaları sardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.