Diyarbakır'da 'Anne-Baba Mektebi'

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve eğitim alanında çalışmalarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrenci velilerine yönelik Anne-Baba Mektebi Projesi başladı. Anne ve babaların çocuklarıyla daha iyi iletişim kurması amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı 'Aile İçi İletişim' konulu seminer düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Bilgi Evi seminer salonunda düzenlenen programda velilere anne-babanın öğrenciyle ev içi davranış konusu anlatıldı. Projenin daha verimli geçmesi amacıyla program sonunda katılımcılara anket yapıldı.

Projede özelikle çocuk yetiştirmenin püf noktalarını içeren etkili iletişim teknikleri, ideal anne baba tutumları ve örnek aile modelleri işlenecek. Ailelere öğrencilerin sınav kaygısı uzmanlarca anlatılacak. Akademisyenler, eğitmenler, psikologlar ve alanında uzmanların yer alacağı projede akademi lise ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrencinin ailesine ulaşılması planlanıyor.