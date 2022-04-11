Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 952. günde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan ailelerin evlat nöbeti 952'inci gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (22) için 952 gündür HDP İl Başkanlığı önünde beklediklerini söyledi. Çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden baba Aydın, anne ve babalar olarak asla yılmayacaklarını vurguladı. Aydın, "Biz, haklı olan mücadelemizde evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Biz buradan asla kalkmayacağız ve HDP bizim çocukları dağa göndermiştir. HDP bizim çocukları getirmediği müddetçe asla bu kapıdan kalkmayacağız ve sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Oğluna ve dağa kaçırılan diğer ailelerin çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunan Aydın, “Oğlum bakınız bizi kapılarında ölüme mahkum etmişler, sizleri de dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Oğlum, eğer sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun” çağrısında bulundu.