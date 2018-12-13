Diyarbakır'da antrenörlük kursu başladı

Diyarbakır'da Masa Tenisi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kurusu başladı.

Seyrantepe Spor Tesislerindeki Hizmet binasının kafeteryasında başlayan kursa, 55 kursiyer katılıyor. 11-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek kursta, teorik dersler Diyarbakır Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü kafeteryasında, teorik dersler ise Seyrantepe Spor Kompleksinde gerçekleşecek. Federasyondan ve Dicle Üniversitesinden bazı eğitimcilerin vereceği derslerin ardından, sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan kursiyerler, Masa Tenisi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak. Masa Tenisi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kurusunun ilk dersini ise Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Recep Bezenmiş tarafından verildi.