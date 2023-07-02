Diyarbakır'da araçta ceset bulundu: 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir aracın içinde erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Şaşa Bulvarı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 01 CTP 37 plakalı otomobilin içinde C.D. isimli erkek şahsa ait ceset bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken araçta bulunan şüpheli M.E. ve M.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.