Diyarbakır'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da 92 kişinin hayatını kaybettiği 7 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında şimdiye759 vatandaş yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgelerindeki illerde ölü sayısını açıkladı, Diyarbakır'da 92 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlardan bazılarının defnedildiği öğrenildi. AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi, şehirdeki 7 enkaz bölgesinde arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yakınları enkaz altında olan vatandaşlar, umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar.