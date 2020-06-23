Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Silvan'a bağlı Beypınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arazi meselesi nedeni ile iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Rauf G. ile Hamit E. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan. Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rauf G. ile Hamit E. buradaki tedavilerinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.