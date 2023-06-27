Diyarbakır'da asayiş uygulamaları: 21 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde huzur asayiş uygulamalarında işlem yapılan 45 şüpheliden 21’i tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur asayiş uygulamalarında işlem yapılan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi ile suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına 22 kişi gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde toplamda 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 375 paket 5607 Sayılı Kanun Maddesi kapsamında değerlendirilen tütün mamulü ele geçirildi.
Emniyet işlemleri tamamlanan 45 şüpheliden 21'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.