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Diyarbakır'da 'askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi

Diyarbakır ve İstanbul’da şubeleri bulunan Hacıbaba Pastaneleri ’askıda tatlı’ uygulaması başlattı.

Diyarbakır ve İstanbul'da şubeleri bulunan Hacıbaba Pastaneleri 'askıda tatlı' uygulaması başlattı. Pastanenin şubelerinde hazırlanan tatlılar, maddi imkanı olmayan vatandaşların alması için askılara bırakıldı.


Diyarbakır'da 30 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınının verdiği olumsuzlukları azaltmak için yönetim olarak bir çalışma başlattı. Osmanlı'dan kalan ‘askıda ekmek' geleneğine 'askıda tatlı' uygulaması da eklendi. Hacıbaba Pastanelerinde hazırlanan tatlılar, ihtiyaç sahiplerinin alması için şubelerdeki askılara yerleştirildi.



Alım gücü olmayan vatandaşlar için başlatıldı


Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, alım gücü olmayan vatandaşlar için ‘askıda tatlı' uygulamasını başlattıklarını, bunun belli bir bütçesini kendilerinin karşıladıklarını ve isteyen vatandaşların da askıya tatlı alıp bırakabileceklerini ifade etti. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, korona virüsün vatandaşlara ekonomik anlamda zor günler yaşattığını kaydederek kendilerinin de tatlı alamayan vatandaşlar için ‘askıda tatlı' çalışmasını başlattıklarını söyledi. Gücü olmayan herkesin askıdan tatlı alabileceğini aktaran Elaldı, "Bunun belli bir bütçesini biz karşılıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız da kendisi alıp askıya bırakabilir. Çocuklu aileler olsun, ihtiyaç sahibi aileler olsun, alım gücü olmayan herkes askıdan tatlı alabilir" dedi.

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