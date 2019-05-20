Diyarbakır'da atabarı oyunu sergilendi

Türkiye'nin 81 ili ve 19 farklı ülkede eş zamanlı olarak yapılan atabarı oyunu gösterisi Diyarbakır'da da yapıldı.

Milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu'nun iş birliğinde 19 Mayıs 2019 tarihinde saat 19.19'da Dünya Atabarı Oynuyor Projesi 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak Diyarbakır Kent Meydanı'nda da gerçekleştirildi. Projeye Dicle Üniversitesi Halk Oyunları Kulübü olmak üzere, Şair Cahit Sıtkı Tarancı İlköğretim Okulu, Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağlar Kız Meslek Lisesi, Yunus Emre İlköğretim okulu, Namık Kemal Lisesi, Yenişehir Gençlik Merkezi, Vali Gökhan Aydemir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve öğrencileri katıldı.

Projenin Diyarbakır il koordinatörü olan Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Mustafa Şahin çok başarılı bir projeyle milli mücadelenin başlangıcı sayılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve bu kutlu günü gençlere bayram olarak armağan etmesinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi. Şahin, bir sonraki projede temmuz ayı içerisinde Halk Oyuncuları Birlik Platformu ile birlikte Diyarbakır yöresi oyunlarını Nemrut Dağı'nda çekmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.