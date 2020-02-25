Diyarbakır'da atıcılık heyecanı sona erdi

Diyarbakır'da okular arası atıcılık müsabakaları tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüfek branşında Diyarbakır birincisi oldu ve Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Diyarbakır'da okular arası atıcılık müsabakaları tamamlandı. Turnuvada Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüfek branşında Diyarbakır birincisi oldu. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, il müsabakalarında şampiyon olan öğrencilerini yürekten kutladığını söyledi. Yakut, birçok branşta olduğu gibi atıcılıkta da önemli başarılar elde eden bir okul olduklarını belirtti. Yakut, şöyle dedi:

“İl içi müsabakalarını şampiyon olarak tamamladık. Yarışmalarda üstün bir performans sergileyen öğrencilerimi kutluyorum. Öğrencilerime büyük emek veren antrenörümüz Abdurrahman Akgün'e ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve başarılı bir ekip oluşturdu.”

Hedeflerinin Türkiye finallerinde başarılı olmak olduğunu belirten Yakut, “İl müsabakalarında istediğimiz hedefi yakaladık. Ama asıl olan hedefimiz Türkiye şampiyonasında derece elde etmek. Bunu başarmak istiyoruz. 14-17 Mart arasında Trabzon'da Türkiye finaline katılacağız. Burada iyi bir derece elde edip Türkiye'nin en iyi ekipleri arasında yer almak istiyoruz. İnşallah bu hedefi de yakalayacağız. Bu konuda sporcularımıza ve antrenörümüze güveniyorum” dedi.