Diyarbakır'da atletizm müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Final Atletizm müsabakaları sona erdi.

13-14 Mayıs tarihleri arasında Seyrantepe Spor Tesislerindeki atletizm pistinde gerçekleşen müsabakalara 103'ü kız toplam 226 sporcu yer aldı. 15 ilden katılımla yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti. Kızlar kategorisinde Gaziantep'in birinci olduğu müsabakalarda, Van ikinci ve Diyarbakır üçüncü oldu. Şırnak'ın birinci olduğu erkekler kategorisinde Elazığ ikinci ve Gaziantep üçüncü oldu. Diyarbakır'da yapılan organizasyonda ilk üçe giren ekipler, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti.

Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğdu, iki gün süren organizasyonun en iyi şekilde sonuçlandığını söyledi. Özaydoğdu, oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda kızlar kategorisinde Diyarbakır'ın üçüncü olduğunu belirtti. Özaydoğdu, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydederek, "Diyarbakır'da gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Final müsabakalarını en iyi şekilde sonuçlandırdık. İlimize gelen sporcular, antrenörler ve idareciler kentimizden sorunsuz bir şekilde ayrıldılar. Bu nedenle mutluyuz. Yarışmalarda Diyarbakırlı sporcularımız iyi mücadele ettiler. Ama beklediğimiz dereceler gelmedi. Hem erkeklerde hem de kızlarda ilk üçe girmeyip hedeflemiştik. Ama sadece kızlar kategorisinde bu hedefe ulaştık. Aslında ilk gün müsabakalarında erkeklerde de iyi bir derece elde ettik, fakat son gün yarışmalarında sporcularımızın performansı düştü. Bu nedenle erkeklerde istediğimiz sonuca ulaşamadık” dedi.

Mersin'de gerçekleşecek Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finallerinde iddialı olduklarını vurgulayan Özaydoğdu, “Antrenörlerimize ve sporcularımız Mersin'e çok iyi hazırlanacaklar ve yarı final müsabakalarında daha başarılı sonuçlara imza atacaklar. Onlara bu anlamda güveniyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.