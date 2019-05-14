Diyarbakır'da atletizm müsabakaları tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve Diyarbakır'da gerçekleşen U16 bölgesel puanlı atletizm müsabakaları tamamlandı.

Toplam 10 takım ve 200 sporcunun yer aldığı müsabakalarda Batman karması hem kızlarda hem de erkeklerde bölge şampiyonu oldu. Elazığ takımının ikinci olduğu müsabakalarda Diyarbakır Kayapınar İlçesi ise üçüncü oldu. İki kategoride üçüncü olan Kayapınar'ı Bağlar ilçesi dördüncü olarak takip etti. Yarışmayı Mardin karması ise beşinci olarak tamamladı.

Seyrantepe Spor Tesisleri atletizm pistinde gerçekleşen müsabakalarda sporcular, ilk gün yarışlarında 100 metre, 300 metre engelli, 800 metre, üç adım atlama ve gülle atma müsabakalarında ter döktü. Oldukça zorlu geçen ikinci gün yarışmalarında ise sporcular, 200 metre, 1500 metre, 100 metre engelli, yüksek atlama, disk atma, cirit atma, uzun atlama ve 4 çarpı 100 metre yarışmaları için piste çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmaları Batman ekibi hem kızlarda hem de erkeklerde önde tamamlayarak, bölge şampiyonu oldu.

Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamattin Özaydoğdu, iki gün süren yarışmaların oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi. Özaydoğdu, “Bölgenin en iyi 5 ekibinin yer aldığı yarışmalara toplam 200 sporcu katıldı. Hem kızlarda hem de erkeklerde gerçekleşen müsabakaları Batman karması önde tamamladı ve birinci oldu. Elazığ'ın ikinci olduğu yarışmaları Diyarbakır Kayapınar ilçesi üçüncü ve Bağlar İlçesi ise dördüncü olarak tamamladı. Genel olarak güzel bir yarışmaya ev sahipliği yaptık. Diyarbakır'a gelen ve bölge müsabakalarında ter döken sporcularımız başta olmak üzere, emek veren tüm antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım bütün ekipler Diyarbakır'dan mutlu bir şekilde ayrılmışlardır” dedi.

Özaydoğdu, Diyarbakır'da gerçekleşen müsabakalara her türlü olanağı sağlayan Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir başta olmak üzere tüm kurum çalışanlarına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.