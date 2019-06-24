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Diyarbakır'da atletizm yarışmaları sona erdi

Diyarbakır’da U-16 Naili Moran Atletizm Festivali grup müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da U-16 Naili Moran Atletizm Festivali grup müsabakaları tamamlandı.


Diyarbakır'ın ev sahipliğinde yapılan ve Türkiye atletizminin en önemli figürlerinden Naili Moran'ın adını taşıyan altyapı yarışması Atletizm Festivali grup müsabakaları sona erdi. Toplam 5 ilden 86 sporcunun katılımı ile tamamlanan atletizm müsabakaları, büyük çekişmeye sahne odu.


U-16 Naili Moran Atletizm Festivali grup müsabakaları Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistinde gerçekleştirildi. MHK üyesi Şükrü Onat, Diyarbakır Atletizm İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğu, kulüp yöneticileri ve antrenörlerin takip ettiği müsabakalara, 2004-2007 yaş kategorileri arasında sporcular katıldı. Koşu, atma ve atlamalar olarak 12 branşta gerçekleştirilen yarışmalarda, birçok sporcu, ilk kez ulusal çapta bir yarışma deneyim yaşadı. İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalar verildi.


Müsabakalar her yıl geleneksel olarak, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 1946-56 ve 1964-68 yılları arasında başkanlığını yapan unutulmaz spor adamı Ali Naili Moran adına gerçekleştiriliyor.


Grup müsabakalarında, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Elazığ'dan sporcular yer aldı.

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