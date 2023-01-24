Diyarbakır'da Aygün-Tuzla köprüsü 3 ilçeyi birleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı köprü ile Kulp, Silvan ve Batman'ın Sason ilçesi arasındaki yol 60 kilometre kısaldı.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde birçok noktada kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak için projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kulp ilçesi Aygün ve Tuzla mahalleleri arasında bağlantı yolu inşa etti.

Çalışmalar dâhilinde 70 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ve 6 buçuk metre yüksekliğinde 7 ayaklı köprü yapıldı. Köprünün sağlam ve uzun ömürlü olması amacıyla 80 santimlik 98 fore kazık çakıldı.

Hizmete sunulan Aygün-Tuzla köprüsü, Kulp, Silvan ve Batman'ın Sason ilçesinin bağlantısını sağladı. Köprü, ilçeler haricinde Kulp ilçesinde 10 mahallenin yolunu birbirine bağladı. Aygün Mahalle Muhtarı Mehmet Ahmetoğlu, 1969 yılında yapılan asma köprünün işlevsizleşmesinden sonra yıllarca bağlantıyı 60 kilometre yol kat ederek yapabildiklerini söyledi.

Muhtar Ahmetoğlu, “Aygün mahallesi sakinleri olarak Tuzla tarafına geçmek için 60 kilometre mesafe kat ederek geçebiliyorduk. Köprü, sadece köyler arası bir bağlantı değil, Batman, Silvan ve Kulp üçgeninde çok önemli bir noktada yapıldı. Yöre halkı olarak çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.