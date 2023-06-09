İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da babasını öldüren çocuk gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 14 yaşındaki M.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 14 yaşındaki M.U, tartışma sonrası tabancayla babasını öldürdü. Gözaltına alınan çocuğun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


İlçenin kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu Selahattin U. ile 14 yaşındaki oğlu M.U. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.


Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, tabancayla babasını yaraladı. Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Gözaltına alınan M.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.