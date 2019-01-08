Diyarbakır'da badminton grup müsabakaları tamamlandı

Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalar, Seyrantepe Spor Salonunda organize edildi. Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Hakkari, Gaziantep, Siirt ve Şırnak'tan ekiplerin yer aldığı müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Diyarbakır Badminton takımı hem kızlarda hem de erkeklerde grup birincisi olarak Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Üç gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Spor Şube Müdürü Akın Erim, sporcu ve antrenörler katıldı. Demir, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup müsabakalarının çok çekişmeli geçtiğini söyledi. Demir, “Diyarbakır olarak çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Yurdumuzun her bölgesinden, sporcular, antrenörler ve idareciler geliyor. Kentimizin güzellikleri ve misafirperverliğine şahit oluyorlar. Bu organizasyonlarla kadim kentimizin reklamı da olmuş oluyor. Yani bizim için güzel bir ev sahipliği oluyor. Bizler farklı yörelerden kardeşlerimizi ağırlamaktan büyük keyfi alıyoruz. Umarız aynı mutluluğu misafirlerimiz de yaşamışlardır. Bu organizasyonda yer alan tüm takımları yürekten kutluyor ve başarılı olan ekiplerimize de çeyrek final maçları için başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmalarında ardından müsabakalarda başarılı olan ekiplere, madalya, sertifika ve kupa verildi.