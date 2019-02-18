Diyarbakır'da bahar havası

Türkiye’nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, güneşli bahar havası ile haftaya başlayan Diyarbakırlılar, soluğu tarihi mekanlarda aldı.
Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, güneşli bahar havası ile haftaya başlayan Diyarbakırlılar, soluğu tarihi mekanlarda aldı.
Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, Diyarbakır'da vatandaşlar hafta başına güneşli bahar havasıyla başladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Sur ilçesindeki tarihi alanlarda aldı. Vatandaşlar, restore edilip tekrar açılan tarihi mekanlar ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.