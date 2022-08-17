Diyarbakır'da bakır ustası çeyrek asırdır el emeği göz nuru sanat işliyor

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 25 yıldır bakıra bir birinden farklı figürler işleyen Hasan Barakacı, el emeği göz nuru ürünleri yerli ve yabancı vatandaşların beğenisine sunuyor.

Sur ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hasan Barakacı, 25 yıldır bakırdan tablolar yapıp sanatsal figürler işleyerek yerli ve yabancı vatandaşların beğenisine sunuyor. Diyarbakır figürleri, Osmanlı tuğrası, hayvan figürleri yaptığını ifade eden Barakacı, belirtiği figürler dışında özel sipariş üzerine ürünler tasarladığını belirtti. Ürünlerin işlenme süresi tablodan tabloya değiştiğini aktaran sanat ustası Barakacı, “Bazı tablolar günlerimi alırken, bazı tablolarda saatlerimi alıyor. Çalışmanın işçiliğine göre değişiyor. Örneğin, Ayet-el Kürsi'nin işlemesini 2,5 günde bitirdim. Çünkü bir noktası eksik veya fazla oldu mu hemen ayetin çalışmasını değiştiriyorum. Tek tek harflerini kontrol ede ede işlemesini yapıyorum. İnternetten satış yapmıyorum; tek geçim kaynağım bu. Mesleğe çocuk yaşlarda başladım. Bu meslekle uğraşan çok az insan var. Kimse kalmadı, rağbet görmüyor. Çünkü eski ustalar hem çırak yetiştirmediler hem de kimse çocuklarını bakırcılık mesleğine de yönlendirmiyor. Mesleği Diyarbakır'da öğrenemedim, çırak olarak Adana'ya gittim. Çalıştığım yerde pratik yaparak öğrendim. Yanlışlarımı düzelterek kendi çabamla öğrendim. Diyarbakır'da usta olarak dükkanımı açtım. Bütün tabloları yapıyorum. Ağır işçilik ve sabır gerektiren ürünler tasarlıyorum. Ürünlerim genellikle Diyarbakır halkı ve gelen turistler tarafından ilgi görmekte'' dedi.