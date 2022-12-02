Diyarbakır'da bal üreticilerine ekipman desteği sağlandı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde arı ve bal üreticilerine katkıda bulunmak amacıyla ana arı yetiştiriciliği eğitimi düzenleyip, ana arı üretim kovanı ve yardımcı ekipmanları dağıttı.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan belediyeye bağlı Nev Bahçe Parkında ana arı yetiştiriciliği eğitimi ve ana arı üretim kovanı ve yardımcı ekipmanları dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tarım ve hayvancılık sektöründe üretim yapan üreticilere ciddi katkılar sunarak Belediyecilik anlamında yeni bir ivme kazandıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın sanayileşmede, kültür ve turizmde Türkiye'nin ender şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Kaymakam Beşikci, “Bizler Yenişehir Belediyesi olarak hem sosyal belediyecilik hem de alt yapı, üst yapı gibi temel hizmetler noktasında Diyarbakır'ımız için elimizden gelen çabayı yaklaşık 3,5 yıllık görevimiz dönemince yapmaya çalıştık. Yenişehir ilçemiz tarım ve hayvancılık noktasında ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla daha önce süt üreticilerimize süt sağım makinaları dağıtmıştık” dedi.

“Bugün ise ilçemizdeki 200 arı ve bal üretimi yapan üreticimize ana arı üretim kovanı ve yardımcı ekipmanlarını hediye ediyoruz” diyen Beşikci, “Bundan sonra da Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte sahada sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Projemize destek olan Dicle Üniversitemize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, Ziraat Odası Başkanlığımıza, Arı Üretici Birliğimize ve üreticilerimize çok teşekkür ediyorum ve arı kovanlarımızın üreticilerimize hayırlar getirmesini diliyorum'' ifadelerinde bulundu.

Törenin ardından Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, çiftçilere ve üreticilere desteklerinden ötürü Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye plaket takdim etti.

Törene; Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Neşe Üzen, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zeotekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat ve arı üreticileri katıldı.