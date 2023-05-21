İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da balkonda yaşlı adamın üzerine dolap düştü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir binanın 4.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binanın 4. katında balkonda üzerine dolap devrilen yaşlı adam hafif yaralandı.


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerindeki Karabulut Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen yaşlı adam balkonda olduğu sırada üzerine dolap devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan yaşlı adam ambulansla kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

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