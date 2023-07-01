Diyarbakır'da bayram boyunca zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi

Zabıta Daire Başkanlığı, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi. İzin verilen yerler dışında hayvan satışı ve kesimi yapanlara zabıta ekiplerince müdahale edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı.

Ekipler, Kurban Bayramı'nda çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat satan işyerlerini de denetledi. Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan işyerlerine cezai işlem uygulayan ekipler, ele geçirdiği maddeleri imha etti.

Zabıta ekipleri ayrıca mezarlıklarda da bayram boyunca tedbir alarak vatandaşların ziyaretlerini sorunsuz yapmasını sağladı.