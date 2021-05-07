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Diyarbakır'da bayram temizliği başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirerek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent merkezindeki bulvar, cadde, sokak, kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata dönüştürerek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki bulvar, cadde ve kaldırımlarda yıkama çalışması başlattı. Ekipler, Yenişehir ilçesinde bulunan Gevran, Ekinciler ve Rızvanağa caddeleri ile Sur ilçesinde bulunan Gazi ve Melikahmet caddeleri ve kaldırımları, köpüklü suyla temizlendikten sonra tazyikli suyla yıkıyor.


Çevreye gelişi güzel atılan evsel atıkları toplayan görevlilere, 4 yıkama tankeri, 2 yol süpürge aracı, 2 sıkıştırma aracı ve 10 mini kaldırım temizleme aracı eşlik ediyor.

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