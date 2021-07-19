Diyarbakır'da bayram temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda yıkama çalışması başlattı. Ekipler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (DİŞTİ), Batı ve Doğu ilçe otogarları ile Şehitlik Köylü Garajı'nı temizleyerek köpüklü ve tazyikli suyla yıkadı.

Hastane önleri yıkandı

Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastaneleri'nin bekleme salonları, acil girişleri oturma yerleri deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Kentin çeşitli noktalarında kırılan ve eskiyen çöp kovaları yenilendi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen yerlere çöp kovaları yerleştirildi.