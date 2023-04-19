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Diyarbakır'da bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.


Büyükşehir Belediyesi, Arefe günü ve Ramazan Bayram'ında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı.


Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 20 Nisan Arefe günü ile 21 Nisan Cuma başlayıp 23 Nisan Pazar günü bitecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

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