Diyarbakır'da bayramı fırsat bilip hırsızlık yapan şahısları polis enseledi

Diyarbakır'da ev sahiplerinin bayram tatili için evde olmadığını öğrenen hırsızlar, kapıyı kırıp girdikleri evde, 1 adet LCD TV, 1 çift altın küpe ve 1 adet gümüş kemeri çalıp, toplu taşıma aracına binerek uzaklaştı. Şahısları takibe alan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık bürosuna bağlı polis ekipleri, 4 hırsızlık zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi civarında bulunan toplu konutlarında yaşandı. Hırsızlık şüphelisi Orhan D., Volkan Ç., Murat Ç. ve Emre C.D. isimli şahıslar Barış Mahallesi'nde bulunan toplu konutlar içerisinde ev sahiplerinin bayram tatili için evde olmadığını öğrenmesi üzerine, evin kapısını tornavida ve kurbağacıkla kırarak içeri girdi. İki şahıs eve girerken diğer iki şahıs ise dışarıda gözcülük yaptı. Evde bir süre kalan 2 şahıs daha sonra evin içerisinden 1 adet LCD TV, 2 adet altın küpe ve bir adet gümüş kemeri alıp dışarıdaki diğer iki şahısla buluşarak birlikte bölgeden uzaklaştı.

Polis hırsızların izini sürdü

Şahısların ellerinde LCD TV olduğunu gören çevre sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosuna bağlı ekipler şahısların izini sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 hırsızlık şüphelisi şahsın toplu taşıma aracına bindiği ve diğer 1 şahsın farklı bir araçla bölgeden uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri, bahse konu toplu taşıma aracını Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi Göletli Park kavşakta kontrollü bir şekilde durdurdu.

Hırsızlar özel halk otobüsünün içinde yakalandı

Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı kontrollerde, özel halk otobüsünün arka yolcu kapısına yakın koltukta oturan ve yanlarında mor çarşafa sarılı televizyon olan 3 şahsın olduğu, ayrıca şahısların oturduğu koltuğun altında görünür vaziyette 3 adet tornavida, 1 adet kurbağacık anahtar ve 1 adet gümüş kemer görmesi üzerine, şahısları gözaltına alırken, suç aletleri ve çalınan hırsızlık malzemelerini ise muhafaza altına aldı.

Kuyumcu da gözaltına alındı

Kaçan diğer şahıs ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin çaldığı küpeyi bir kuyumcuya sattığını öğrenen polis ekipleri kuyumcu dükkanına giderek çalıntı altın küpeye el koyup kuyumcu dükkanı sahibi şahsı da gözaltına aldı.

Polis şahısları ilgili birimlere teslim etti

Yapılan çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlayan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı hırsızlık bürosu dedektifleri daha sonra, Emre C.D., Volkan Ç., hırsızlık şüphelileri ile Salih D. isimli kuyumcu dükkanının sahibini evraklarıyla birlikte Alişan Polis Merkezine teslim ederken, Murat Ç., Orhan D.'yi ise yaşları küçük olduklarından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Emre C.D. isimli şahsın 6 adet hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak polisin incelemesinin devam ettiği belirtildi.