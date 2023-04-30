Diyarbakır'da bebek ve çocuklara hitap eden kütüphane açıldı

Diyarbakır'da Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verilen, bebek ve çocuklara hitap eden kütüphane açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 kütüphane' projesi kapsamında Kayapınar Kaymakamlığı ile ortaklaşa 3500 metre karelik alan üzerinde yapılan Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Programda söz alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine bakanlık olarak ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından bir kültürel dönüşüm projesi olarak kabul edilen bebek ve çocuk kütüphanelerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yavuz, “Kütüphanemize verdiğimiz isim Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve adını dünya bilim tarihine parlak harflerle yazdırmış, hepimiz için gurur kaynağı bir vatanda evladı. Ülkemizin umudu çocuklarımız, işte Prof. Dr. Aziz Sancar'dan daha iyi kim örnek olabilir ondan daha çok ilham veren kim olabilir. Bu yüzden değerli bilim insanımızın adını oluşturmuş olduğumuz bu yeni kütüphanemize verdik” dedi.

“17 bebek ve çocuk kütüphanemiz oldu”

2023 yılında bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını bin 270'in üzerine çıkarttıklarını ifade eden Yavuz, “253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık. Şu anda da ülke çapında 68 yeni halk kütüphanesini yapılandırıyoruz. 17 bebek ve çocuk kütüphanemiz oldu. 10 edebiyat müze kütüphanemiz oldu. Gezici kütüphanelerimizle çocuklarımızın, gençlerimizin ayağına götürüyoruz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte her sektörde çok önemli, çok özel, çok güzel hizmetler devam ettiğini kaydetti.

Eğitimden sağlığa, kültürden, turizme, alt yapıdan üst yapıya, tarımdan sanayiye, ticarete her alanda kentte muhteşem eserler, çok güzel hizmetler yapıldığını aktaran Vali Su, bu hizmet halkasına bir yenisini daha ekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın ilimizde çok güzel ve özel hizmetleri var. En son birini ifade edeyim. Geçen yıl yaptık. Sur Kültür Yolu Festivali. Yaklaşık 500 etkinlik, 2 binden fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştiği, 3 milyon civarında vatandaşımızın bir şekilde katılım sağladı. İnşallah bu senede gerçekleştireceğiz. Hizmetler devam ediyor. Onlardan bir tanesi de kütüphanelerimiz. Bebek ve çocuklara hitap eden bir kütüphane açıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mahabad Bulvarı'nda kütüphanenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Diyarbakır 3. sıra milletvekili adayı Suna Kepolu Ataman ve aileler çocuklarıyla katıldı.