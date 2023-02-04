Diyarbakır'da beklenen kar, şehir beyaza büründü

Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır merkezine düşen ilk kar, şehre beyaz gelinliğini giydirdi.

Diyarbakır merkezine yılın ilk karı sabahın ilk ışıklarında geldi, şehir beyaza büründü. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlaması beklenen yağışların Şanlıurfa, Akçakale, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır, Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Kocaköy, Çınar, Hazro, Kulp, Silvan, Eğil, Bismil ilçesi ve Siirt'in yüksek kesimlerinde kuvvetli 5-20 santim, Şırnak çevrelerinde yer yer 20 santim üzeri kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, bölgemizin batı kesimlerinden başlayarak gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Öte yandan, kar yağışının bir gün süreyle aralıksız devam edeceği bildirildi. Kar yağışı ile birlikte yollara çıkan sürücüler kazalara sebebiyet vermemek için dikkat ederken, belediye ekipleri ana arterlerde çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar şehir merkezine yağan ilk kar ile birlikte kar topu oynarken, bazı vatandaşlar ise araçlarında biriken karları temizledi.