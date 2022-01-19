Diyarbakır'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası kuruldu

00 ila sabah 06.00 arası beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturdu.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla bu gece 02.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında yoğun olarak beklenen kar yağışına karşı meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına hızla müdahale etmek için Genel Sekreter Ayhan Kardan başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve AFAD'ın katıldığı kriz masası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan ana arterlerde Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca tuzlama ve kar temizliği yapılırken, olumsuzluklara karşı itfaiye, zabıta, Karayolları ve AFAD ekipleri teyakkuzda bekleyecek. 24 saat boyunca görev başında olacak kriz masası vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere anında cevap verecek.

Olumsuz durumlar için Alo 153 7/24 vatandaşın hizmetinde

Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları tüm ekipleriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 hattına bildirebilecek.