Diyarbakır'da belediye otobüsleri ücretsiz hizmete devam edecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından başlattığı ücretsiz otobüs seferlerini 24 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla dün Hatay'da yaşanan ve çevre illerin hissettiği depremin ardından ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan ücretsiz toplu taşıma hizmeti devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığınca alınan karar istikametinde şehir içinde büyükşehir belediyesine ait otobüsler, 24 Şubat gece saat 01.00'e kadar vatandaşları ücretsiz taşımayı sürdürecek.