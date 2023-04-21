Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Dicle Üniversitesi giriş kapısındaki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 BF 736 belediye otobüsü ile 42 HC 548 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulansla yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.