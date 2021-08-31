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Diyarbakır'da belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti

Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocukların belediye sulama aracının suyu ile serinlemesi cep telefonu ile görüntülendi.

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocukların belediye sulama aracının suyu ile serinlemesi cep telefonu ile görüntülendi.


Diyarbakır'da ağustos ayı sonuna rağmen hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar yol refüjlerindeki ağaçları sulandığını gördü. Sulamanın yapıldığı alana koşan çocuklar hem eğlendi, hem de suyla serinledi. Çevredeki bir vatandaş çocukların mutlu oldukları anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

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