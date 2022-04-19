Diyarbakır'da, ‘Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

‘Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Bağımlılık hem zihnen, hem ruhen insanı felç eden, insanı hayattan koparan toplumları perişan eden bir sorundur. Onun için bununla hep birlikte topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu bağlamda Diyarbakır'da da valilik himayesinde il sağlık müdürlüğü koordinesinde 2 gün sürecek olan ‘Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 'Ben Olsaydım' adı verilen çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2 gün sürecek çalıştayda Diyarbakır genelinde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir otelde düzenlenen çalıştaya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

“Bağımlılık toplumları perişan eden bir sorundur”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası çalıştayın açılış konuşmasını yapan Diyarbakrı Valisi Münir Karaloğlu, bağımlılıkla mücadele, çağın ve insanlığın hastalığı olduğunu belirterek, “Sadece Diyarbakır'ın veya Türkiye'nin değil, bütün dünyanın birlikte mücadele ettiği önemli problemlerden bir tanesi. İnsan oğlunun kendi eliyle belki ortaya çıkarmış olduğu bir hastalığı yine insan oğlu hep birlikte tedavi etme konusunda bir gayrette. Bağımlılık hem zihnen, hem ruhen insanı felç eden, insanı hayattan koparan toplumları perişan eden bir sorundur. Onun için bununla hep birlikte topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var” dedi.

“Bağımlılıkla mücadelede en güçlü kalemiz ailedir”

Bağımlılık dediğimizde uyuşturucusundan, alkolüne, sigarasını ve davranışsal bağımlığa kadar her alanda mücadele edildiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, “Bağımlılık denince insanların aklına gelen ilk uyuşturucu maalesef. Artık çağımızda diğer alanlar da en az bu kadar önemli. Uyuşturucuyla ilgili elbette ki uyuşturucunun arzusuyla ilgili kolluk birimleri Türkiye'de, her ilde Diyarbakır'da da çok ciddi bir mücadele var. Narkotik suçlarla mücadele birimlerimiz hem emniyette, hem jandarmada bunun arzıyla ilgili mücadele amansız bir şekilde devam ediyor. Türkiye genelinde narkotik suçlarla mücadelede emniyetin yapmış olduğu yarışmada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü uygulamış olduğu narko alan projesiyle Türkiye'de birinci oldu ve Antalya'da birincilik ödül aldı. Ben emniyet mensuplarımızı, il emniyet müdürümüzü ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. İl jandarma Komutanlığı Türkiye'nin en çok uyuşturucu, özellikle esrar konusunda ele geçirendir. Milyonlarca kök kenevir daha tarladayken yakalanır ve imha edilir Diyarbakır'da. Bu yeter mi? Yetmez arkadaşlar, bu mücadele topyekun yapılmadığı sürece bizim yaptığımız sadece arzla ilgili olan, önemli olan gencin, çocuğun ve vatandaşın hiç bulaşmaması, uzak durması, bu beladan uzak durması. Bununla ilgili en güçlü kalemiz ailedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sunumlar yapılırken, 2 gün sürecek olan çalıştay da bağımlılık masaya yatırılacak.