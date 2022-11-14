Diyarbakır'da ‘Beyaz Bayrak'lı işyeri sayısı 200 oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yerli ve yabancı turist başta olmak üzere tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimi sağlanması amacıyla sürdürdüğü “Beyaz Bayrak” uygulamasını almaya hak kazanan işyeri sayısı 200'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, gastronomide şehrin marka değerinin korunması, tüketici sağlığını dikkate alarak kalite ve gıda güvenliğini sağlayan “Beyaz Bayrak” uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, kentte gıda üreten, satan, işleyen, depolayan iş yerlerini sürekli denetliyor. Bu yıl Beyaz Bayrak uygulaması için denetime alınan ve kriterlere uyan kent genelinde 200 işyerine 3, 2 ve 1 yıldızlı Beyaz Bayrak'lar verildi.

Mevcut denetim şekillerinden farklı olarak, tüketicileri de içine alan işyerlerinde kalite ve gıda güvenliğini sağlayan bir sistem olan Beyaz Bayrak uygulaması, 50'ye aşkın hijyenik, fiziki ve teknik kriter esas alınarak puanlandırmaya dayalı bir denetimle belirleniyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda işyerlerine önce bilgilendirme daha sonrada ‘Beyaz Bayrak' uygulaması için denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde işyerleri teknik, hijyenik ve fiziki açıdan değerlendirilerek Beyaz Bayrak almaya hak kazanan işyeri sahiplerine bayrakları teslim ediliyor.

Beyaz Bayrak almaya hak kazanan işyerine Büyükşehir Belediyesi ekiplerince “Bu işyeri düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi Gıda Denetim Ekiplerimiz tarafından denetlenmektedir. Hijyenik ve sağlıklı bir ortam için beyaz bayrak asılı işyerlerini tercih edebilirsiniz” yazıları asıldı.