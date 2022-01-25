Diyarbakır'da bıçakla vatandaşları gasp eden 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı

Diyarbakır'da, bıçakla vatandaşları gasp edip kaçan ve yaşları 16 ila 17 arasında değişen 3 şahıs, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsıların o anları ise güvenlik kamaralarına yansıdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma" olaylarını gerçekleştiren şüpheliler üzerinde yaptığı çalışma sonucunda 16 ve 17 yaşlarındaki suça sürüklenen çocukların 6 farklı olayı gerçekleştirdiği ve bu olayların ikisinde mağdurları kesici aletle yaraladıkları tespit etmesi üzerine bölgede bulunan güvenlik kamaraları incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde Bağlar ve Kayapınar ilçesinde havanın kararmasından sonra 15-18 yaş aralığı çocuk yaştaki mağdurları 3 kişi olarak bir müddet takip ettikleri, tenha bir yerde mağdurların yolunu kesip cep telefonlarını bıçak teşhir ederek zorla aldıkları, direnen mağdurları ise darp edip bıçakla yaraladıkları tespit edildi.

Kimlikleri kamera kayıtlarıyla tespit edildi

Güvenlik kamaralara görüntülerinde kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin kapsamlı çalışmaları neticesinde, nitelikli yağma olaylarını gerçekleştiren suça sürüklenen Ş.K. (17), L.Ç. (17) ve M.A. (16), olaylarda gasp ettikleri cep telefonları, sattıkları cihazlardan elde ettikleri bir miktar para ve suç aleti bıçaklar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gaspçılar tutuklandı

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin vatandaşları gasp ettiği anlar ise güvenlik kamaralarına anbean yansıdı.