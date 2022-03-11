Diyarbakır'da bıçaklı gasp, 40 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar

Diyarbakır'da Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Dicle EPSAŞ), Bağlar tahsilat şubesine akşam saatlerinde bıçakla giren iki kişi, personeli etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 40 bin TL alarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan DEPSAŞ Bağlar tahsilat şubesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şubeye bıçakla giren iki kişi, çalışan iki personeli etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 40 bin TL para alarak kaçtı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, soyguncuların eşkallerini güvenlik kamerasından izledikten sonra tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri delilleri topladı. Ekipler, soyunucuların yakalanması için çalışma başlattı.