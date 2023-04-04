Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde minibüs durağında meydana geldi. Saat 15.00 sularında iki grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada Veysel Emra, Eyüp Akgök, B.E. ve A.P. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Veysel Emra ve Eyüp Akgök hayatını kaybederken, yaralılardan B.E. ve A.P'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.