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Diyarbakır'da biçerdöver kontrolörlük eğitimi verildi

Diyarbakır’da 37 teknik personele biçerdöver kontrolörlük eğitimi verildi.

Diyarbakır'da 37 teknik personele biçerdöver kontrolörlük eğitimi verildi.


Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından il ve ilçe müdürlükleri teknik personellerine biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı uyarınca kontrollerde görev alacak 37 teknik personele biçerdöver kontrolörlük konulu hizmet içi eğitimi verildi.


Eğitim sonunda Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Müdür Yardımcısı Mehmet Şefik Türker ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş'un katılımlarıyla kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

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