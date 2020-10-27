Diyarbakır'da Bilgi Evi öğrencilerine tenis kursu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi öğrencilerine yönelik tenis kursu başlattı. Öğrencilerin eğitim döneminde yoğun ders temposundan az da olsa uzaklaştırarak stres atmalarını sağlamak için başlatılan tenis kursu Mahabad Bulvarı 75 Kapalı Kort Tenis Sahasında gerçekleşiyor. Teorik ve uygulamalı tenis kursunda öğrencilere alanında uzman eğitmenler, eğitim veriyor. Bilgi Evi Spor Kulübünün düzenlediği kurs teorik eğitimlerle başlıyor. Teorik eğitimlerde çocuklara, tenis spor tarihi, saha ölçüleri, tenis sporunda kullanılan malzemeler ve genel tenis terimleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Teori derslerinden sonra, çocuklar öğrendiklerini eğitmenler eşliğinde sahada sergileme şansı buluyor.