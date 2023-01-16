İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da bilgievi öğrencilerine okçuluk eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bilgievi öğrencilerine okçuluk eğitimi veriliyor.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı bilgievilerinde eğitimlerine devam eden öğrencilere ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda verilen okçuluk eğitiminde, öğrenciler teorik bilgileri aldıktan sonra eğitmenler gözetiminde atış yapıyor.


Ders dışında keyifli vakit geçirme imkânı elde eden öğrenciler, haftanın 2 günü yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla yıl boyunca farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

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