Diyarbakır'da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, bin 300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın ve gümüş yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları, bin 300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın ve gümüş yazmalı 1 adet dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Diyarbakır ili Bismil ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada, Arap alfabesinde papirüs kağıdına altın yazmalı, 51 yaprak 102 sayfadan oluşan 1 adet kitap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 7 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.