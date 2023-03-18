Diyarbakır'da bir araç seyir halindeyken cayır cayır yandı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Çevredekiler yanan araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SA 2135 plakalı otomobil seyir halinde iken alev aldı. Motor kısmından dumanın çıktığını gören sürücü yol ortasında durarak can havliyle araçtan dışarı çıktı.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal edinceye kadar yanan araca yangın tüpleriyle müdahalede yapıldı. Araç kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı. Kullanılmaz hale gelen milyonluk araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.