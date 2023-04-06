Diyarbakır'da bir bölümü çöken bina sakinleri yıkım için imzada

Diyarbakır'da depremlerde hasar gören 7 katlı binanın bir tarafı dün akşam kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilirken, yıkım kararı çıkan yapı için bina sakinlerinden imza toplanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde ağır hasar gören 7 katlı Diyargap Yapı Kooperatifinin A Blokunda bir kısım dün akşam çöktü. Saat 22.30 sularında kendiliğinden çöken binada kimsenin olmadığı öğrenildi. ‘Acil yıkım' kararı çıkarılan blok için bina sakinlerinden imzalar tamamlandıktan sonra ekipler iş makineleriyle kontrollü yıkıma başlayacak.

Bina sakinlerinden Ramazan Kılıç, bir kısmı çöken yapı için imzanın toplanması gerektiğini belirtti. Belediye tarafından bugün bina sakinlerinin imza için çağırıldığını ifade eden Kılıç, “Diyargap Yapı Kooperatifinde oturuyordum. Bina sakiniyim. Depremden dolayı binamız ağır hasar gördü. Binamızı terk edip boşaltmak zorunda kaldık. Şu anda başka bir yerde oturuyoruz. Dün gece saatlerinde binamızın bir kısmı yıkılmıştı. Yıkımdan dolayı binanın çevresine şerit çekildi. Öğle saatlerinde Kayapınar Belediyesi'nden imza için bina sakinleri arandı. Yıkılması için onay verdik” dedi.